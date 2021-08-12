НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Новосибирские власти ликвидировали дефицит бюджета на строительство ледовой арены (ЛДС), станции метро "Спортивная" и дорог, возводимых в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, о котором ранее сообщала Контрольно-счетная палата региона. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр строительства области Иван Шмидт.

Аудитор КСП в феврале сообщал, что законом о бюджете предусмотрено выделение на строительство объектов чемпионата в 2021 году 5,8 млрд рублей, в 2022 году - 4,2 млрд рублей, что на 677 млн рублей меньше потребности.

"Если говорить про ЛДС, то он на сегодняшний день полностью сбалансирован бюджетом. Единственное, мы не достигли процентного соотношения между федеральным и региональным бюджетом. По-прежнему [губернатор региона] Андрей Александрович [Травников] ведет работу в федеральном центре, чтобы нам федеральных средств дали больше. Точно так же удалось при поддержке федерального центра сбалансировать и станцию метро "Спортивная", в том числе те дороги, которые мы там строим", - сказал он.

Министр при этом добавил, что в настоящее время имеется отставание от графиков строительства ЛДС. Причиной этому стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, и удорожание строительных материалов. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, в регионе "практически в чрезвычайной ситуации" работает координационный штаб по достройке объекта.

"Мы должны его ввести до октября следующего года. По той оценке, которую мы даем на сегодняшний день, это реально, но с привлечением максимального количества ресурсов и заинтересованных структур, работа ведется в ручном режиме", - сказал Шмидт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.