Московская и Тульская детские железные дороги возобновят перевозку пассажиров с 12 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Поезда на Московской и Тульской детских железных дорогах будут вновь курсировать с пассажирами с четверга. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С 12 августа поезда на Московской и Тульской детских железных дорогах возобновят перевозку пассажиров. Перевозки осуществляются с соблюдением всех противоэпидемических мер, салоны оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами", - говорится в сообщении.

В июле Тульская детская железная дорога в Новомосковске приостановила перевозку пассажиров из-за аномально высокой температурой в регионе. Поезда на Московской детской железной дороге в Кратове с 8 июля курсировали без пассажиров в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Поезда на детских железных дорогах водят юные железнодорожники, они же обслуживают железнодорожную инфраструктуру и управляют перевозочным процессом. Ребята в возрасте от 12 до 17 лет являются машинистами, проводниками, контролерами-ревизорами, начальниками станций, диспетчерами, стрелочниками, монтерами пути, сцепщиками, контролерами, начальниками смены и дежурными по переезду. Основам этих профессий они обучались весь учебный год, а летом приобретают практические навыки. Пассажирами традиционно становятся местные жители, а также гости из других городов.

Детские железные дороги работают пять дней в неделю, со вторника по субботу. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе "Детские железные дороги".