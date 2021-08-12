Мишустин считает, что цифровая трансформация ликвидировала две трети лишних процедур

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Две трети избыточных процедур удалось ликвидировать благодаря процессам цифровой трансформации в управлении. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

"У нас на сегодня из колоссального количества излишних нормативных требований порядка двух третей уже завершили свою работу. "Гильотина" позволила это сделать. Последние изменения в ФЗ №44 - хороший пример этого", - заметил премьер.

По оценке Мишустина, упрощение процедур и правил через цифровую трансформацию внутри ведомств, которые оказывают услуги, очень хорошо может помочь организациям или федеральным органам исполнительной власти, гражданам РФ. "Упрощение всех процедур, связанных с непростыми тендерами в государственном регулировании, в строительстве, в контрольной деятельности, о которых очень много говорил президент, - это то необходимое, что нужно сделать фактически в правительстве основным драйвером этого года", - подчеркнул он.