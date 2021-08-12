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Мишустин заявил, что каждый рубль бюджета должен идти в дело

Как отметил премьер-министр РФ, цифровая трансформация предъявляет серьезные требования к госуправлению

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Скорость осуществления транзакций государственными органами в условиях цифровой трансформации очень важна, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

"Каждый рубль бюджета должен идти в дело, - указал глава правительства. - Оборачиваемость капитала и скорость перечисления любых транзакций, в том числе государственных органов управления, должна быть выстроена эффективно".

"Это важно, поскольку рынок меняется. Цифровая трансформация в банках, электронных системах, аналогах, экосистемах предъявляет достаточно серьезные требования к государственному управлению. Казначейство идет в этом тренде", - сказал Мишустин.

Он отметил, что это ведомство "играет важнейшую роль" как в обеспечении финансирования расходов государства, так и во многих других элементах госуправления. "Мы должны обеспечить четкое и ритмичное финансирование всех, в том числе социальных обязательств государства, которые были определены президентом Российской Федерации. Также очень важны вопросы финансирования стратегических инициатив, социально-экономического развития страны", - перечислил председатель кабмина.

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Артюхин, Роман ЕвгеньевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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