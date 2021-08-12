Brent на ICE подешевела на 0,43% из-за ухудшенного МЭА прогноза спроса на нефть

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE снизилась на 0,43% и составила $71,39 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:03 мск.

К 11:30 мск стоимость Brent замедлила снижение и составила $71,43 за баррель (-0,01%). Нефть марки WTI дешевела до $68,95 за баррель (-0,1%).

Котировки снижаются на фоне ухудшенного прогноза МЭА по росту спроса на нефть в 2021 г. Из-за новых локдаунов в Азии. Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с, следует из августовского отчета МЭА, поступившего в ТАСС. При этом в июле агентство оценивало потенциальный спрос в 5,4 млн б/с.

Понижение оценки по восстановлению спроса связано в первую очередь с тем, что за последнее время сразу несколько азиатских стран, ключевых импортеров нефти, ввели новые ограничения из-за распространения нового штамма COVID-19, что может потенциально ограничить мобильность в этих регионах. В МЭА отметили, что значительнее всего снизилась оценка по росту спроса именно во втором полугодии 2021 года.