ГКРЧ отказала "Мегафону" и МТС в выделении частот для тестирования 5G в метро

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала "Мегафону" и МТС в выделении частот для тестирования 5G-технологий в метрополитенах российских городов. Это следует из протокола решения комиссии.

"Отказать ПАО "Мегафон" в выделении полосы радиочастот 3400-3600 МГц в рамках фиксированной службы в целях развертывания сетей связи стандарта 5G/IMT2020 на территории объектов инфраструктуры станций метрополитена городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара на основании отрицательного заключения о возможности выделения полос радиочастот", - говорится в протоколе.

Также было отказано в выделении МТС радиочастот 3400-3800 МГц для этих же целей.

Частоты 3,4-3,6 ГГц являются частью большего диапазона 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее перспективным для развития 5G. Вместе с тем для коммерческой эксплуатации полосы 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств, использующих частоты из этого диапазона, которого пока нет и не появится в ближайшем будущем.