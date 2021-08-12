Власти Кировской области оценили износ парка автобусов и троллейбусов на 85%

КИРОВ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют вложить около 1 млрд рублей в обновление общественного транспорта, износ которого превышает 85%. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"Более 1 тыс. транспортных средств работают на регулярных маршрутах в Кировской области, при этом износ парка автобусов превышает 85%, парка троллейбусов - 89%. По поручению главы региона Игоря Васильева формируется программа по обновлению общественного транспорта. На закупку новых автобусов планируется направить порядка 1 млрд рублей", - сказал Александр Чурин.

По его словам, планируется, что средства на модернизацию транспорта власти выделят из областного бюджета. Часть техники направят в районы. При этом некоторые автобусы будут работать на газомоторном топливе.

Также в бюджете региона на 2021 год предусмотрены расходы на господдержку предприятий автотранспорта в размере 61,4 млн рублей, средства направляются на возмещение льготного проезда.

Ранее Игорь Васильев сообщал, что за последние пять лет в области отремонтировано почти 1 200 км дорог, что в 1,5 раза превышает объемы ремонта за предыдущие пять лет. Почти вдвое удалось увеличить областной дорожный фонд: в 2020 году он впервые приблизился к 9 млрд рублей, в 2017 году его объем составлял чуть более 5 млрд рублей.