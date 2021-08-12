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Минсельхоз РФ не исключает продления запрета на экспорт гречки

Глава ведомства Дмитрий Патрушев напомнил, что по действующему постановлению правительства РФ экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Минсельхоз не исключает продления запрета на экспорт гречки из России после 31 августа. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2021".

"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", - сказал он.

Министр напомнил, что по действующему постановлению правительства РФ экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно.

При этом он отметил, что Минсельхоз прогнозирует прирост объемов производства гречихи в этом году. "Для этого посевные площади под культурой были увеличены на 12%, до 976 тыс. га. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - заключил глава Минсельхоза.

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