Минсельхоз: рост производства АПК культур в 2021 году позволит сохранить стабильные цены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Рост производства сельхозкультур в 2021 г. позволит полностью обеспечить население основными видами продуктов и сохранить стабильные цены. Об этом журналистам сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2021".

"Рост производства позволит полностью обеспечить население основными видами продовольствия и сохранить стабильную ценовую ситуацию. Кроме того, мы видим, что принятые правительством меры уже позволили остановить необоснованный рост цен на базовые продукты питания и снизить их зависимость от мировой конъюнктуры. Как и прогнозировалось, в настоящий момент динамика стоимости основных видов продовольствия в целом находится в пределах сезонных колебаний", - сказал он.

Патрушев отметил, что сейчас Минсельхоз на площадке правительства вместе с другими ведомствами ведет мониторинг и прогнозирование стоимости продовольствия. Это дает возможность оперативно принимать соответствующие решения в случае резких колебаний или наличия предпосылок к значительным изменениям цен, добавил министр.