Единороссы представят список регионов, где не ведется работа по снижению цен на продукты

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" передаст в Администрацию президента РФ список регионов, где не ведется работа по выполнению поручения главы государства по снижению цен на плодоовощную продукцию. Об этом сообщил в четверг замсекретаря генсовета единороссов Дмитрий Кобылкин на заседании рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

"Я хочу обратиться к тем регионам, кто решил, что поручение президента можно не выполнять. Сегодня в 16:00 я передаю в Администрацию президента список регионов, в которых работа [по снижению цен] ведется плохо или, на наш взгляд, не ведется вообще, для принятия соответствующих мер", - проинформировал он. Кобылкин не уточнил, о каких субъектах РФ идет речь.

Он отметил, что в целом, по данным Росстата, "фиксируется общее снижение цен более чем на 11% по отношению к предыдущей неделе". При этом замсекретаря генсовета констатировал "разницу стоимости продуктов в торговых сетях и на рынках - по отдельным видам в магазинах продукты значительно дороже". В этой связи, сообщил он, в 54 регионах были проведены встречи представителей торговых сетей с производителями, на которых обсуждались соглашения "о снижении наценок на социально значимые продукты", по их итогам были заключены 114 соглашений. Особо активно эта работа ведется в Туве, Липецкой, Калининградской, Псковской областях, добавил Кобылкин.

Кроме того, продолжил он, по инициативе "Единой России" в регионах на рынках выделяются места для торговли фермерам и садоводам, "значительно увеличилось количество ярмарок для реализации фермерской продукции потребителю, практически во всех регионах ведется активная работа по разработке мер, направленных на развитие местного фермерского производства, увеличение доли таких товаров в торговых сетях и предприятиях розничной торговли". По словам Кобылкина, в перспективе также необходимо "добиться оптимизации производственных и логистических затрат" для производителей.

В июле на площадке "Единой России" прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, где были предложены конкретные меры по снижению стоимости на ряд продуктов так называемого борщевого набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами правительства 21 июля президент РФ Владимир Путин поддержал предложения "Единой России" и кабмина по снижению цен на сезонные овощи и заявил, что власти должны активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.