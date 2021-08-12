Страховые выплаты вкладчикам лишенного лицензии КС банка будет осуществлять Сбербанк

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сбербанк будет осуществлять страховые выплаты вкладчикам лишенного лицензии саранского КС банка. Об этом в четверг сообщается в группе ЦУР Мордовии в соцсети "ВКонтакте".

Банк России 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского АО "КС Банк".

"ПАО "Сбербанк" победило в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "КС Банк", - говорится в сообщении.

По данным правительства Мордовии, банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Выплата вкладов производится государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

Отзыв лицензии

По данным Банка России, КС банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. КС банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Деятельность банка была направлена на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля, более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.