Москва с опережением достигла показателей федерального стандарта развития конкуренции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Доля частных организаций в сфере благоустройства городской среды в Москве составила 95% - Москва с опережением достигла показателей стандарта развития конкуренции, утвержденного правительством Российской Федерации, на большинстве приоритетных рынков субъекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В рамках Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы в каждом регионе РФ была сформирована дорожная карта для достижения целей и показателей стандарта развития конкуренции, утвержденного правительством России. Координация ее исполнения в Москве осуществляется проектным офисом по содействию развитию конкуренции, работу которого организует департамент по конкурентной политике города. Дорожная карта Москвы предусматривает до 1 января 2022 года развитие конкуренции на 42 приоритетных рынках в социально значимых и перспективных отраслях городской экономики.

"Москва одним из первых в России регионов создала развитую конкурентную среду в таких социально значимых сферах, как образование, здравоохранение, транспорт, строительство и благоустройство. На 42 приоритетных рынках в перспективных отраслях городской экономики, обозначенных в дорожной карте, мы обеспечили выполнение целевых показателей, причем на 37 из них превысили установленные цели, достижение которых определяется увеличением доли частных организаций. Например, в сфере благоустройства городской среды доля частных организаций составила 95% при целевом значении 20%, а на рынке оказания социальных услуг доля частных организаций составила 35% при установленном целевом значении 10%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дорожная карта предусматривает реализацию до конца текущего года 70 системных мероприятий по развитию конкуренции в Москве: например, различные льготные займы и налоговые льготы, совершенствование закупочных процедур. Результатом таких мероприятий стало активное развитие в столице специализированных территорий - технопарков, индустриальных парков, промышленных комплексов, расширение программ бесплатного обучения населения основам предпринимательства, цифровой и финансовой грамотности, модернизация Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы и Портала поставщиков.

Как добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, проектный офис по содействию развитию конкуренции в Москве ведет постоянный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках столицы. В ходе опроса, в котором приняли участие почти 5 тыс. представителей бизнеса, 65% респондентов отметили, что за последние три года число конкурентов в их сфере деятельности возросло, при этом 38% из них указали, что возросло значительно.