Врио главы Тувы попросил включить регион в программу социальной газификации

ТАСС, 12 августа. Врио главы Тувы, где остро стоит проблема загрязнения воздуха, Владислав Ховалыг попросил включить регион в программу социальной газификации и перевести потребителей республики на сжиженный природный газ (СПГ), чтобы улучшить экологическую ситуацию в республике, негативно влияющую в том числе и на здоровье жителей.

Кызыл находится в числе 26 промышленных городов Сибири, где 40% населения проживает в неблагоприятных экологических условиях. По словам Ховалыга, город находится в котловине, в зимний период воздушный бассейн засорен сажей за счет отопления частного сектора и малых и средних котельных.

"Проблему можно решить за счет газификации республики. Единственным реальным вариантом ее развития является использование сжиженного природного газа в рамках проекта социальной газификации. Мы активно прорабатываем вопрос со структурами "Газпрома", но пока Тува в этот проект не входит. Учитывая особую важность газификации для Республики Тыва, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение "Газпрому" реализовать на территории Республики Тыва пилотный проект перевода потребителей республики на СПГ, а также включить нас в проект социальной газификации", - сказа Ховалыг в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции.

Он отметил, что плохая экология в зимнее время является для республики острой проблемой, поскольку это негативно влияет на здоровье населения и продолжительность жизни, вызывает рост заболевания органов дыхания, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, крови, а также развитие онкопатологий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.