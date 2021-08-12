Bloomberg: Индия планирует в ближайшие дни разрешить полеты Boeing 737 MAX в стране

ТАСС, 12 августа. Власти Индии собираются в ближайшие дни разрешить полеты в стране лайнеров Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили после двух авиакатастроф. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источника, Индия может сразу разрешить осуществление рейсов импортированных и новых самолетов этой модели, но отстраненным от полетов старым лайнерам, зарегистрированным в республике, понадобится около месяца, чтобы их признали годными к эксплуатации.

По данным Bloomberg о своем желании использовать самолеты Boeing 737 MAX власти уведомила, в частности, индийская авиакомпания Akasa.

В апреле Индия разрешила самолетам Boeing 737 MAX, зарегистрированным в других государствах, входить в свое воздушное пространство.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек. После этого эксплуатация лайнера была приостановлена во многих странах. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих самолетов был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. Сейчас эксплуатация самолета вновь разрешена в ряде стран - например, в США, Великобритании, Казахстане.