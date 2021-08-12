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Международные резервы РФ за неделю снизились до $599,3 млрд

По состоянию на 30 июля они составляли $599,6 млрд

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 6 августа 2021 года снизились на $0,3 млрд и составили $599,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 30 июля международные резервы составляли $599,6 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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