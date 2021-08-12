Кабмин утвердил постановление о повторной помощи пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление об оказании повторной помощи людям, чье жилье неоднократно пострадало от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В случае утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, факта совершения террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями после проведения капитального ремонта за счет средств федерального бюджета мероприятия <…> могут быть реализованы повторно по решению председателя правительства РФ", - говорится в документе.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил ускорить принятие проекта постановления по оказанию повторной помощи людям, чье жилье неоднократно страдало от ЧС. В пятницу на совещании у главы государства по ситуации с паводками и пожарами в регионах губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сказал, что жители пострадавших от паводков районов в 2019 году уже получили выплаты на капремонт, однако повторные затопления в 2020 году привели к необходимости переселения людей. При этом, по словам Гольдштейна, эти граждане формально не имеют права на еще одну выплату, так как уже получили помощь.