Дистрибутор товаров для рукоделия при поддержке ВЭБ.РФ привлек 150 млн рублей на развитие

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Дистрибутор товаров для рукоделия из Санкт-Петербурга получил кредит на 150 млн рублей в Сбербанке для закупки материалов и расширения сотрудничества с маркетплейсами. Средства предоставили при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и поручительстве региональной гарантийной организации, говорится в четверг в сообщении КМСП.

"Сбербанк предоставил производителю наборов и дистрибутору товаров для рукоделия ООО "Бэстекс" (Санкт-Петербург) кредит на 150 млн рублей для закупки материалов и расширения сотрудничества с маркетплейсами. Финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на сумму 45,3 млн рублей и поручительстве региональной гарантийной организации на сумму 30 млн рублей. К 2025 году в компании планируют расширить партнерство с маркетплейсами и увеличить совокупный объем сотрудничества с Ozon, Wildberries до 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Бэстекс" Бориса Быковского, в пандемию компания открыла сегмент дистанционных продаж и начала сотрудничать с крупнейшими онлайн-площадками и маркетплейсами. Благодаря им компания увеличила число клиентов в большинстве регионов России и странах ближнего зарубежья.

"Наши продажи выросли в 2019 году на 5%, в 2020 году - на 15%. Сегодня дебиторская задолженность только в одной из ведущих торговых площадок по нашим заказам составляет более 120 млн рублей. Для дальнейшего увеличения присутствия в сегменте дистанционных продаж и расширения деятельности нам потребовалась финансовая поддержка надежных партнеров, которыми для нас стали Сбербанк и Корпорация МСП", - приводится в сообщении комментарий Быковского.

"Бестекс" продает пряжу под брендом Astra Premium, под торговой маркой "Айрис" - нитки, ткани, фурнитуру, принадлежности для рукоделия. Представительства компании открыты в Ленинградской области, Москве, Ивановской области, Белоруссии. В Санкт-Петербурге работает сеть собственных магазинов "Искусница". В штат компании входят около 160 сотрудников. Выручка "Бестекс" по итогам 2020 года составила 1,14 млрд рублей, что выше аналогичных показателей 2019 года на 16%, уточнили в КМСП.

"Корпорация МСП оказывает широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Эти меры позволяют предприятию решить как отдельные задачи, так и реализовывать амбициозные цели по развитию бизнеса. Как показывает опыт петербургской компании, гарантийная обеспечение Корпорации делает доступнее финансирование для бизнеса, позволяет на выгодных условиях масштабировать деятельность, расширить региональный охват, в том числе наладить экспорт товаров", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он отметил, что КМСП тесно сотрудничает с предпринимателями, получает обратную связь и развивает свою продуктовую линейку для помощи бизнесу в соответствии с современными требованиями рынка.