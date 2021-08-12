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Промсвязьбанк предоставил крупнейшему поставщику электроэнергии в Чувашии 1,2 млрд рублей

Деньги предприятие должно вернуть до 2025 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк открыл "Чувашской энергосбытовой компании" кредитный лимит в размере 1,2 млрд рублей на пополнение оборотных средств и поддержание текущей деятельности, следует из сообщения кредитной организации.

Финансирование компании, которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики, предоставили до конца 2025 года.

Банк принимает участие в государственных программах региона по поддержке малого и среднего бизнеса, а также содействует реализации социально-значимых проектов Чуваши. В числе таких важнейших проектов - строительство Промсвязьбанк Центра уличного баскетбола в Чебоксарах.

С Чувашией банк активно сотрудничает и в сфере финансирования инвестиционных программ развития предпринимательства и системы кредитования физлиц и предприятий на ее территории, в частности в рамках льготного ипотечного кредитования.

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