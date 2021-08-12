В Крыму разработают механизм льготного кредитования граждан, осуществляющих газификацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Крыма совместно с Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) разработают механизм льготного кредитования граждан, принимающих участие в программе догазификации. Об этом в четверг во время прямой линии на телеканале "Крым-24" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным крымских властей, около 78 тыс. домовладений попадают в программу догазификации. На эти цели планируется в ближайшие годы направить около 22 млрд рублей. По словам Аксенова, расходы на разведение внутридомовых сетей и приобретение оборудования, которые лягут на плечи граждан, составят от 110 до 200 тыс. рублей. В сельских районах Крыма, а также в некоторых городах эта сумма для жителей является неподъемной, отметил глава региона.

"Проговорил с руководителем РНКБ Михаилом Якуниным <…> До 1 сентября внесем программу в части предоставления кредитов гражданам, которые идут на газификацию, сроком до пяти лет. Банк будет давать [кредиты] под 6,5%, мы 3-3,5% собираемся субсидировать процентную ставку для крымчан, которые готовы газифицироваться", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что в бюджете региона планируется закладывать 120-150 млн рублей ежегодно на компенсацию процентных ставок по таким кредитам.

Финансирование "последней мили"

Кроме того, для строительства ответвлений от магистрального газопровода к участкам потребителей для Крыма, где не работают структуры "Газпрома", курирующего эту работу в других субъектах РФ, будет разработан особый инструмент финансирования.

"Для Крыма будет отдельный инструмент разработан: <...> будет либо предприятие "Межрегионгаз" создано, либо субсидировать нас будут напрямую", - пояснил Аксенов.

Он напомнил, что в других регионах эту работу выполняют структуры "Газпрома", но в Крыму холдинг не работает. Исполнителем программы в Крыму, вероятно, будут местные "Крымгазсети" или "Черноморнефтегаз".

На минувшей неделе вице-премьер России Александр Новак сообщал, что компания "Крымгазсети" утверждена в качестве регоператора программы бесплатной газификации на территории Крыма. Уровень газификации региона достиг 76,9%, на завершение процесса во всех населенных пунктах республики необходимо более 50 млрд рублей.

В этом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. Кроме того, глава государства поставил перед властями Крыма задачу довести показатели газификации в регионе до более чем 90%.