Водоканал Петербурга по суду получит 770 млн рублей от экс-поставщика электричества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области урегулировал спор по поставкам электроэнергии между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и энергосбытовой компанией "Развитие и инвестиции", который стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Водоканала и данной фирмы. Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении ТАСС, в результате урегулирования спора Водоканал получит от компании 770 млн рублей.

Согласно решению суда, компанию обязали вернуть Водоканалу около 1, 864 млрд рублей, а Водоканал должен вернуть "Развитию и инвестициям" 1,91 млрд рублей - на 770 млн рублей меньше. "Взыскать с ООО "Развитие и инвестиции" в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сумму переплаты по договору в размере 1,782 млрд рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 81,375 млн рублей и 197,6 тыс. рублей расходов по госпошлине", - говорится в документе.

Судебное разбирательство велось из-за договора на электроснабжение госпредприятия. Компания настаивала на том, что Водоканал просрочил платежи в период с 2014 по 2016 год и требовал неустойку в 9 млрд рублей и погасить задолженность на сумму более 1 млрд рублей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга", предприятию удалось в суде доказать, что расчет неустойки в таком размере не обоснован. Суд согласился с доводами предприятия и снизил размер неустойки, при этом обязав погасить задолженность.

Кроме того, в пресс-службе госпредприятия также отметили, что в 2019 году Водоканал расторг договор о поставке электроэнергии с "Развитием и инвестициями" и заключил новый с другой компанией, за счет чего им удалось добиться экономии. "Всего за период с апреля 2019 по апрель 2021 года предприятие сэкономило на электроэнергии с момента перехода на новый договор энергоснабжения 1,209 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализации 5,3 млн петербуржцев, десятки тысяч предприятий и организаций города. Бывшего директора предприятия Евгения Целикова задержали в 2019 году и заключили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В 2020 году суд заочно арестовал руководителя "Развития и инвестиций" Алексея Малеева.

Следователи считают, что Целиков обеспечил подписание договора с фирмой по поставке электроснабжения по завышенной цене, чем нанес ущерб предприятию на сумму более 1 млрд рублей. Источник в следственных органах сообщал ТАСС, что Малеев скрылся в Италии.