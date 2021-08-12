РЭО вложит 170 млн рублей в мусороперерабатывающий завод в ХМАО

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) выделит 170 миллионов рублей на строительство комплекса по переработке отходов в Ханты-Мансийском автономном округе мощностью 35 тыс. т отходов в год. Об этом сообщает в четверг пресс-служба РЭО.

"Комплекс в Югре стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует РЭО. Это стало возможным после одобрения правительством новой меры господдержки в виде выкупа облигаций. Публично-правовая компания планирует воспользоваться этим инструментом и вложить 6,2 млрд рублей в 13 объектов, расположенных в 11 регионах, уже в 2021 году. Поддерживая такие проекты, РЭО преследует важнейшую цель - это способствовать развитию отрасли по обращению с отходами и выполнению показателей национального проекта "Экология". К 2030 году в России должно идти на сортировку 100% ТКО, а на захоронение - в два раза меньше", - сообщил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Комплекс по переработке отходов "Югра" построят к 2023 году в Нягани (Октябрьский район), он будет включать в себя мусоросортировку, станцию компостирования и полигон. Благодаря новому предприятию регион дополнительно будет отправлять на обработку 35 тыс. т отходов в год, из них на утилизацию - 54% отходов (19% - вторичные ресурсы, 35% - компостирование). Всего в Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных полигонов - в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Их общая мощность составит 590 тыс. т отходов в год.

Средства на проект РЭО выделит до конца 2021 года в форме облигационного займа на 10 лет со ставкой купона в 3%. Общая сумма инвестиций составит 888 млн рублей, из них 163 млн рублей выделит правительство ХМАО в форме капитального гранта. Еще 387 млн рублей выделит кредитная организация. Строительством займется группа компаний "Террикон".

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.