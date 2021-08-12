Рост ВРП Кубани в первом полугодии составил около 10%

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта Краснодарского края в первом полугодии 2021 года составил около 10%. Наиболее значительную прибавку экономика начала показывать со второго квартала, сообщил в четверг на брифинге вице-губернатор Игорь Галась.

"В первом квартале мы фиксировали небольшой рост экономических показателей, то со второго квартала фиксируем достаточно большой рост ВРП, радует, что он по итогам первого полугодия составил 110,5%", - сказал Галась.

Он добавил, что, основываясь на нынешней экономической ситуации можно сделать прогноз, что задача по объему роста ВРП на 4,5% по итогам года будет выполнена. Также вице-губернатор отметил, что в 2021 году отмечается рост в различных отраслях экономики, в том числе в тех, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса. В частности, значительно увеличилась динамика оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению.

"По некоторым отраслям фиксируем рост до 20%. Рост значительный, по целому ряду показателей у нас рост выше среднероссийских параметров. Такой результат экономики за первое полугодие", - отметил вице-губернатор.

В октябре 2020 года сообщалось, что рост ВРП края в 2021 году, по планам, составит 104,5%.

Кроме того, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Краснодарского края за первые семь месяцев 2021 года составили порядка 196,7 млрд рублей, что выше показателя 2019 года на 15%.

"Мы с коллегами с Минфином выбирали шкалу, как лучше сравнивать показатели - 2020 год был своеобразный по поступлениям налоговых платежей. <...> По сравнению с 2019 годом у нас прирост составил более 15%", - сказал Галась.