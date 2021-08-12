Банк России может пересмотреть таргет по инфляции к середине 2022 года

ИНЬЧУАНЬ /Китай/, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений "Сибу/Взаимодействие - 2021".

В рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. По данным Минобороны РФ, "основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран".

Учения "Сибу/Взаимодействие - 2021" проходят на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая с 9 по 13 августа. Планируется задействовать около 13 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники. Руководство учениями будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран.

Вэй Фэнхэ пригласил Шойгу приехать на активную фазу совместных учений на встрече в Душанбе в конце июля.