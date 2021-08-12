Завод "Красный Октябрь" в Волгограде признали банкротом

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Акционерное общество "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" признано несостоятельным (банкротом). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

"Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 10.08.2021 акционерное общество "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" признано несостоятельным (банкротом). В отношении акционерного общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении суда.

Из материалов дела следует, что в декабре 2020 года от АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" поступило заявление в Арбитражный суд Волгоградской области о признании предприятия банкротом. 19 января требования акционерного общества признали обоснованными и в отношении завода ввели процедуру наблюдения. В июле 2021 года временный управляющий отчитался о результате процедуры наблюдения. Из представленных материалов следует, что общая сумма кредиторской задолженности составляет 10 кредитов на сумму 259 273 792 рублей 97 копеек и два кредита на сумму 142 067 281 рублей 78 копеек. Финансовое положение должника оценили как неудовлетворительное.

"Возможность восстановить платежеспособность отсутствует, размер кредиторской задолженности не изменился, должник не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, у должника признаков преднамеренного и фиктивного банкротств в процедуре наблюдения не выявлено", - сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

Суд пришел к выводу, что АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" не способно удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам в полном объеме и посчитал возможным признать компанию банкротом и открыть конкурсное производство. 4 февраля 2022 года будут рассматривать результаты конкурсного производства.