Adidas подписал соглашение о продаже Reebok за €2,1 млрд

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas объявил о заключении соглашения о продаже дочернего подразделения Reebok американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group на сумму до €2,1 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Adidas.

"Adidas объявил сегодня, что заключил окончательное соглашение о продаже Reebok Authentic Brands Group на общую сумму до €2,1 млрд. При этом большая часть денежных средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть возмещена отсроченным условным платежом", - отмечается в сообщении. Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года. Adidas планирует разделить основную часть денежных поступлений, которые будут получены после закрытия, со своими акционерами.

"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха", - отметил генеральный директор Adidas Каспер Рорштед.

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. В 2016 году Reebok инициировал план по восстановлению позиций, благодаря которому бренд смог значительно улучшить свои перспективы роста и прибыльности.

В марте текущего года Adidas представил свою стратегию "Own the Game" ("Владей игрой") на 2025 год, направленную на значительный рост продаж и прибыльности, а также увеличение своей доли на рынке к 2025 году. В процессе разработки этого документа германская компания оценивала стратегические альтернативы для Reebok, уделяя особое внимание обеспечению того, чтобы как Adidas, так и Reebok имели хорошие возможности для устойчивого роста. После этой оценки фирма Adidas решила сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда на мировом рынке по производству спортивных товаров, объявив о начале продажи Reebok в феврале 2021 года.