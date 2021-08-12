Исследование: в Петербурге объем ввода офисной недвижимости в 2021 году вырастет на 49%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Объем ввода офисной недвижимости в Петербурге в 2021 году ожидается на уровне 200 тыс. кв. м. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании JLL.

"На этапе строительства находится сравнительно большой объем спекулятивных офисных площадей, ввод которых планируется во втором полугодии 2021 года (более 100 тыс. кв. м, в целом за год ввод превысит 200 тыс. кв. м) и в 2022 году (около 250 тыс. кв. м). Для сравнения, в прошлом году показатель составил 134 тыс. кв. м", - говорится в исследовании компании. Таким образом, ожидается, что в этом году объем ввода офисной недвижимости вырастет на 49% к уровню 2020 года.

"Такой существенный прирост офисной недвижимости, предназначенной для сдачи в аренду, будет удерживать среднюю долю свободных площадей на уровне 8-9%. Прогнозируется затяжной период снижения объема вакантных офисов по аналогии с кризисами 2008 и 2014 годов, когда восстановление рынка происходило в течение трех лет", - объяснила руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева.

В складском сегменте девелоперы активизировали строительство, и уже с 2022 года эксперты компании JLL ожидают значительного прироста предложения на уровне не менее 250 тыс. кв. м в год. При стабильно высоком уровне спроса доля свободных площадей в среднем по рынку, по оценке JLL, составит около 2% за счет объектов с завышенными арендными ставками и менее ликвидными блоками.

По данным JLL, с начала 2021 года в городе не открылся ни один новый торговый центр. "Пока они только строятся, вводятся в эксплуатацию, но не открываются. Введение разного рода ограничений в работе торговых объектов продолжается и не способствует развитию этого сегмента", - отмечается в исследовании.