"Ъ": "Яндекс" отказался от покупки сети магазинов "Азбука вкуса"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Компания "Яндекс" отказалась от приобретения продуктовой сети "Азбука вкуса". Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке розничной торговли и двух источников в электронной коммерции.

По данным газеты, "Яндекс" аннулировал сделку из-за завышенной продавцами оценки торговой сети. Кроме этого, в процессе изучения актива "Яндекс" не увидел нужной синергии с собственными сервисами, пишет издание.

В "Яндексе" и "Азбуке вкуса" отказались отвечать на вопросы издания.

10 июня издание The Bell сообщало, что "Яндекс" может приобрести сеть магазинов "Азбука вкуса" за 20 млрд рублей. Источники рассказали изданию, что цель сделки заключалась в объединении "Азбуки вкуса" и сервиса по доставке еды "Яндекс. Лавка".