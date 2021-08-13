В Приморье впервые высадили фруктовые деревья в рамках промышленного сельхозпроекта

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Первый промышленный урожай яблок, выращенных в Приморском крае, должен появиться в этом году, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края. В рамках пилотного проекта высажено несколько гектаров яблок, груш и абрикосов.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия, причина постоянных осадков - муссонный климат. Власти рекомендуют сельхозпроизводителям страховать посевы, чтобы минимизировать риски в случае чрезвычайных ситуаций. Климатические условия с малосолнечным дождливым летом не позволяют эффективно выращивать здесь многие культуры.

"Промышленное садоводство возрождают в Партизанском районе Приморья. Первый урожай яблок ожидается уже в этом году. После необходимых агрохимических исследований почвы здесь высажено 2 га груш, 1,5 га яблонь, 1 га абрикосов и 0,5 га жимолости. Все саженцы получены из питомника "ОС Горно-Алтайское" и соответствуют высоким государственным стандартам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилотный проект по отработке технологий посадки и ухода различных плодовых культур реализуется в районе села Новая Сила Партизанского района с 2019 года. По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, проект представляет интерес для дачников, участников программы "Дальневосточный гектар" и является основой для наработки современного опыта в закладке садов интенсивного типа с высокоурожайными культурами плодовых деревьев.