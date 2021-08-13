Реконструкцию подстанции "Битца" в Москве завершат до конца года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции подстанции "Битца" на юго-западе Москвы завершатся до конца этого года, в результате чего ее мощность увеличится в пять раз. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках работ будет выполнен перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения - 220 кВ. Это позволит подключать новых абонентов и в целом повысить надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО. Уже получены заявки на подключение новых станций метро и жилых комплексов", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках проекта построено еще одно здание подстанции, в котором специалисты уже установили основное электротехническое оборудование, смонтировали и протестировали силовые трансформаторы.

"Сейчас полная мощность силовых трансформаторов подстанции "Битца" составляет 126 МВА, после реконструкции она увеличится в пять раз - до 600 МВА. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем, завершено сооружение переходной галереи между существующим и новым зданиями. Дополнительно будут проложены кабельные линии общей протяженностью 12 км", - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что подстанция "Битца" находится на особо охраняемой природной территории "Битцевский парк", поэтому при ее реконструкции применяются технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую среду. Кроме этого, работы проводятся без отключений потребителей, а энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.