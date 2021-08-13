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Глава "Аэрофлота" заявил, что цены на авиабилеты в России будут сбалансированными

Уровень цен на авиасообщение в стране находится в нормальном состоянии, подчеркнул Михаил Полубояринов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в России могут быть нестабильными, но сбалансированными. Об этом в пятницу сообщил глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Не могу сказать, что они [цены на авиасообщение] будут стабильными, растет [цена на] авиатопливо, растет спрос по определенным направлениям, поэтому я бы сказал, что цены будут сбалансированными", - сказал он.

Полубояринов также добавил, что уровень цен на авиасообщение в РФ находится в нормальном состоянии. "Никакие убытки или проблемы от пандемии туда переложить невозможно, слишком большой объем предложения", - отметил он.

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