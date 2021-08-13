Опрос: обучение за счет работодателя не помогло карьере большинства россиян

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Большинство россиян, проходивших обучение за счет работодателя, не заметили позитивных изменений в своей карьере. Об этом говорится в результатах исследовании сервиса по поиску работы Superjob среди 8,5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным аналитики, среди сотрудников российских компаний, проходивших дополнительное профессиональное обучение за счет работодателя, 42% не заметили никаких изменений в своей работе после его прохождения.

За последний год курсы повышения квалификации, семинары или тренинги по профессии прошли 44% россиян, свидетельствуют результаты исследования. 15% учились бесплатно, столько же (15%) оплачивали дополнительное образование самостоятельно. Каждый девятый (11%) участвовал в занятиях за счет работодателя. Лишь 3% опрошенных прошли обучение частично за свой счет, частично за счет компании.

В крупных городах ценность дополнительного профессионального образования выше: именно в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего учатся за свой счет (22% и 20% соответственно). Тех, кто выбирает бесплатные курсы и тренинги, больше в Ростове-на-Дону (19%) и Уфе (17%), а тех, кто проходил обучение за счет работодателя, - в Челябинске (16%) и Омске (15%).

Среди тех, кто в течение последнего года прошел обучение за счет компании, каждый третий опрошенный (33%) сам выбрал для себя курсы, тренинг или семинар, 58% сообщили, что образовательный проект был выбран работодателем. Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%. У 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории, у 11% - рост зарплаты, а 8% были переведены на более высокую должность. 38% признались, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе, причем среди респондентов в возрасте старше 45 лет этот показатель доходит до 46%.

На курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах россияне чаще всего подтягивают технические навыки, необходимые в профессии (40%). Социальные навыки (работа в команде, тайм-менеджмент, мотивация и т. д.) "прокачивают" 16%. Каждый третий (34%) учился и тому, и другому. Пандемия COVID-19 сделала большую часть курсов и тренингов дистанционными: 54% россиян, получавших дополнительное образование за последний год, делали это исключительно онлайн. Лишь каждый четвертый (24%) проходил обучение очно, еще 22% учились в гибридном формате.