"Сбер" закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

МОСКВА,13 августа. /ТАСС/. "Сбер" закрыл сделку по покупкеь 100% приложения для бизнес-коммуникаций Jivo, следует из сообщения экосистемы "Сбера".

"Сбер" объявил о завершении сделки по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО "Живой Сайт") - банк получил 100% компании. Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев - в роли генерального директора, Николай Иванников - технического директора", - отмечается в сообщении.

Jivo - омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, прием обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции с системами аналитики, CMS и CRM.

Jivo уже вошёл в экосистему Сбера.В июне Jivo объявил о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнёрство с SendPulse - провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков.

По данным статистического сервиса BuiltWith (2021 год), Jivo занимает более 50% рынка в России и находится на третьем месте по популярности в мире: Jivo установлен на более чем 270 тыс. сайтов.