Белоруссия готова к декабрю перенаправить транзит калия с Литвы в порты России

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белоруссия прорабатывает альтернативные маршруты перевалки калийных удобрений, и к декабрю экспортные поставки продукции могут быть перенаправлены с Литвы в порты России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, слова которого приводит пресс-служба белорусского правительства.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что, по его оценкам, экспорт через Литву белорусских удобрений, производители которых попали под санкции США, прекратится в декабре текущего года.

"Есть альтернативы. Мы сейчас в плотном контакте находимся с российскими партнерами. <...> к этому времени мы будем полностью готовы к перевалке калийных удобрений через альтернативные точки", - сказал Роман Головченко.

Он уточнил, что пока литовская сторона не уведомила о возможности прекращения к декабрю приема белорусских калийных удобрений. "Я узнал об этом из СМИ. Непонятно, это частное мнение или государственное. В любом случае мы понимали, что с учетом недружественной политики, которую в последнее время проводит Литва, этот вариант надо было иметь ввиду. Мы готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставки наших удобрений", - заявил Головченко.

Белорусский премьер сообщил, что белорусская сторона изучает, "где будет большая маржинальность при отгрузках". "Проблем не возникнет. Мы достаточно давно занимаемся этой темой. Есть и поддержка правительства Российской Федерации в этом вопросе. Я уверен, мы выйдем на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки удобрений", - отметил премьер. Он добавил, что потери Литвы в случае отказа от транспортировки белорусских грузов составят около €100 миллионов.

По данным литовской стороны, только финансовые потери Клайпедского государственного морского порта Литвы в результате прекращения транзита белорусских калийных удобрений составят около €18 млн.