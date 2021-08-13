Девелопер ЛСР купил бывший завод "Ливиз" в Петербурге

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Структура девелоперской группы ЛСР выиграла аукцион по продаже здания бывшего ликероводочного завода в Санкт-Петербурге ("Ливиз"), предложив 1,1 млрд рублей, следует из протокола о результатах торгов.

"На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", <…> предложивший наибольшую цену имущества в размере 1,123 млрд рублей без НДС", - говорится в протоколе.

В целом на аукцион, который объявил ДОМ.РФ, заявилось 14 участников. Начальная цена лота, находящегося в федеральной собственности, составляла 524,9 млн рублей.

Территория Ленинградского ликероводочного завода "Ливиз" расположилась на Синопской набережной в историческом центре Петербурга и состоит из 13 зданий общей площадью 33,2 тыс. кв. м., из них три здания являются выявленными объектами культурного наследия. Кирпичные строения завода возвели по проектам архитектора Александра Иванова в конце XIX века.

Завод на Синопской набережной в Санкт-Петербурге был одним из главных отечественных спиртпроизводящих предприятий и имел звание поставщика императорского двора. В советские годы предприятие получило новое название - Ленинградский ликероводочный завод. Во время блокады Ленинграда спирт с завода поставляли в госпитали и на фронт, на предприятии изготавливали бутылки с зажигательной смесью. В 2000-е годы завод обанкротился. Сейчас территория находится в запущенном состоянии, и с 2007 года помещения использовались в основном под складские нужды.

Группа ЛСР занимает второе место по текущему объему жилищного строительства в России - почти 3 млн кв. м, по данным Единого ресурса застройщиков. Основной бизнес девелопера сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также Екатеринбурге.