Минсельхоз расширит проект трудоустройства студентов на сельхозпредприятия

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проект по трудоустройству российских студентов на сельхозпредприятия будет расширен в 2022 году. Учащиеся вузов смогут не только проходить практику у аграриев, но и трудоустроиться по срочному договору, сообщила и.о. замдиректора департамента развития сельских территорий российского Минсельхоза Анна Корпен в пятницу.

"Со следующего года мы планируем эту программу [ведомственного проекта по содействию занятости сельского населения] расширить. Если сейчас у нас программа ограничена сроками практики, то мы планируем немножко от этого отойти и предоставить возможность просто заключать срочный трудовой договор, не обязательно в период практики, что позволит даже, не обязательно обращаясь в вуз, устроиться к сельхозтоваропроизводителю, получить необходимый опыт, а сельхозтоваропроизводитель получит на это поддержку от государства", - сказала она во время Всероссийского форума сельской молодежи в Республике Мордовия.

Корпен пояснила, что программа позволяет работодателю получать квалифицированные кадры по тем направлениям, которые ему необходимы. Будущий работник имеет возможность получить нужную квалификацию и в дальнейшем трудоустроиться на предприятие. Кроме того, участвуя в программе предприятия, по словам Копен, получают софинансирование от государства.

"Мы софинансируем до 90% затрат, которые сельхозтоваропроизводитель тратит на обучение, при этом это могут быть затраты не только на само обучение. Если сельхозтоваропроизводитель и работник об этом договорятся и в соответствующем соглашении опишут, мы также компенсируем расходы на жилье, на стипендии, транспортные расходы. То есть целый сектор расходов может быть компенсирован", - пояснила она.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ, в том числе "Современный облик сельских территорий".