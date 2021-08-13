"Роснефть" обсуждает с металлургами поставки труб для "Восток Ойл"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" ведет переговоры с ключевыми металлургическими и трубными компаниями о поставках продукции для своего флагманского проекта "Восток Ойл", сказал в ходе телефонной конференции советник по операционному планированию в ранге вице-президента компании Артем Пригода.

"Сейчас мы ведем очень активные переговоры по проекту "Восток Ойл" с ключевыми металлургическими заводами, трубными заводами, что позволяет нам максимально использовать синергетический эффект от наших капитальных вложений и объемов закупок и сдерживать инфляционные ожидания на уровне не выше страновой инфляции", - приводятся его слова в материалах компании по итогам конференции.

Пригода прокомментировал вопрос о том, как инфляция и удорожание металлопродукции скажется на капвложениях компании. "Что касается доли металлоконструкций в капвложениях, конечно, все это зависит от конкретного проекта. Если брать средние показатели, то это порядка 30%. При этом, у нас на все наши ключевые металлургические поставки (труб, задвижек - прим. ТАСС) заключены долгосрочные контракты, работающие по формуле цены, в которую изначально заложен временной лаг, что позволяет замедлять инфляционные темпы", - сказал он.