"Роснефть" обсуждает вхождение международных нефтегазовых компаний в "Восток Ойл"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" ведет переговоры о вхождении разных групп инвесторов в свой флагманский проект "Восток Ойл", в том числе с трейдерами и нефтегазовыми компаниями, заявил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"Работаем с тремя заинтересованными группами. Одна группа - это коммерческие трейдеры, в проекте уже есть Trafigura, Vitol вместе с консорциумом. То есть с одной группой мы точно продолжаем работать. Вторая группа, которую я охарактеризовал бы как международные игроки, - это интегрированные нефтегазовые компании. И третья группа - это национальные чемпионы, и, мне кажется, как раз на них вы ссылались, когда говорили об индийских представителях. Это - один из таких примеров. Мы продолжаем с ними работать", - приводятся его слова в материалах компании по итогам конференции.

Касимиро также отметил, что сделка по покупке трейдером Vitol 5% в проекте будет финализирована осенью 2021 г.