"Роснефть" ориентируется на рост добычи нефти на 25 тыс. тонн в сутки в 2021 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" оценивает потенциал увеличения добычи нефти в 25 тыс. тонн в сутки и будет ориентироваться на этот показатель в 2021 г. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон.

"Как мы уже заявляли, у нас имеется потенциал повышения добычи на 25 тыс. тонн в день, и это тот показатель, на который мы будем нацелены", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании по восстановлению добычи нефти во втором полугодии этого года в рамках смягчения ограничений в ОПЕК+.

Лирон также добавил, что компания планирует начать рост добычи на Русском месторождении "уже в начале следующего года". "На Сузунском месторождении мы начнем повышать добычу также со следующего года", - добавил он.

Во втором квартале 2021 года "Роснефть" увеличила добычу жидких углеводородов на 5,1% квартал к кварталу, до 47,8 млн тонн. Добыча растет в связи с постепенным ослаблением ограничений в ОПЕК+, отмечали в компании.