Прибыль "Русала" по МСФО в I полугодии составила $2,018 млрд за счет доли в "Норникеле"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2021 года составила $679 млн против $63 млн убытка годом ранее, следует из сообщения компании. Большая часть прибыли компании была обеспечена за счет инвестиций в "Норникель".

Скорректированный показатель EBITDA компании в отчетный период увеличился в шесть раз - до $1,315 млрд, выручка - на 35,7%, до $5,449 млрд.

Чистая прибыль "Русала" за период составила $2,018 млрд, из которых $1,124 млрд пришлось на неденежную статью - долю в прибыли "Норникеля". Значительная доля денежного потока была также обеспечена за счет инвестиций в "Норникель".

"Значительная доля денежного потока - $2,039 млрд была обеспечена стратегической инвестицией "Русала" в "Норильский никель". Компания получила $618 млн дивидендов и $1,421 млрд принесло участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля", - подчеркнули в компании.

"На данный момент существенная доля денежного потока формируется за счет инвестиционной деятельности, а не операционной. При значительной программе капитальных затрат, которые запланировала компания, логично в такой ситуации была принята рекомендация дивиденды не объявлять", - отметил источник ТАСС, близкий к компании.

Чистый долг "Русала" на конец первой половины 2021 г. составил $4,099 млрд, сократившись по сравнению с показателем на конец 2020 года на 26,3% благодаря полученным дивидендам "Норникеля" и участию в программе обратного выкупа акций ГМК (эффективная доля участия в "Норильском Никеле", принадлежащая "Русала" после осуществления программы buyback, составила 26,39%). До конца 2022 года "Русалу" предстоит погасить кредитов и иных заимствований на сумму, эквивалентную примерно $2 млрд, отмечается в отчете.

"Хочу добавить, что введение вывозных пошлин на металлы, в том числе и на алюминий, объявленное правительством в июне, а также сохранение всех пандемийных неопределенностей и продолжающееся распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, как мы предполагаем, могут значительно скорректировать итоги второго полугодия и года в целом", - прокомментировал гендиректор "Русала" Евгений Никитин, чьи слова приводятся в сообщении.

Капитальные затраты компании в январе - июне 2021 года выросли на 38,15% и составили $554 млн.

О программе модернизации

"Русал" ранее объявлял о планах модернизации производства на четырех своих заводах в Красноярске, Шелехове, Братске и Новокузнецке. Компания рассчитывает, что проводимые мероприятия позволят сделать производство алюминия более экологичным, сократив выбросы многих веществ в атмосферу в 10 раз. Проект рассчитан на 10 лет, пик инвестиций придется на 2022-2027 годы.

Компания оценивает инвестиции в данный проект в $4,9 млрд, сказано в сообщении.

"В этом году мы объявили о беспрецедентной программе перестройки наших алюминиевых предприятий в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке, где планируется возвести новые заводы взамен старых. Перестройка поможет существенно улучшить экологические показатели предприятий, а также снизить потребление заводами электроэнергии на 20%. Этот масштабный проект внесет позитивный вклад в развитие городов и повышение качества жизни в регионах присутствия "Русала". Предварительно начало реализации проекта запланировано на текущий год, а завершение - к 2030 году", - отметил гендиректор "Русала".

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 г. производство алюминия компанией составило 3,755 млн тонн, а продажи алюминия снизились до 3,926 млн тонн (-6%).

Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,61%. Free float - 17,51%.