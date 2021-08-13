Прокачка газа по "Ямал - Европа" выросла почти на треть по сравнению с предыдущими днями

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" выросла к вечеру 13 августа почти на треть по сравнению с показателями нескольких предыдущих дней . Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, вечером 13 августа прокачка газа по "Ямал - Европа" выросла до около 1,16 млн куб. м в час по сравнению с 0,83-0,89 млн куб. м в час в течение сегодняшнего дня и нескольких предыдущих суток.

Прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" упала на фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа его потушили. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.