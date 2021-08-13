В АТОР заявили, что круизы по Черному морю продолжаются

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Круизы по Черному морю продолжаются, несмотря на ливни и другие неблагоприятные погодные явления. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Из-за непогоды и необычайных ливней, обрушившихся на Черноморское побережье России, в ряде городов был введен режим ЧС. Тем не менее круизные лайнеры продолжают свои заранее запланированные маршруты по Черному морю", - отмечается в сообщении.

Так, лайнер "Мустай Карим" судоходной компании "Водоходъ", который вышел в первый в этом году морской круиз 11 августа из Ростова-на-Дону, должен по плану прибыть 13 августа в Ейск, а затем, на следующий день, по расписанию у него порт Кавказ и Крымский мост, а 15 августа лайнер ждут в Новороссийске. Еще два дня в рамках круиза, 16 и 17 августа, лайнер планирует провести в Анапе.

По информации АТОР, на данный момент никаких изменений в маршруте нет, все осуществляется в штатном режиме. Не отменяются пока круизы и на другом лайнере - "Князь Владимир", который принадлежит компании ООО "Черноморские круизы". Его семидневный маршрут включает такие порты, как Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь.