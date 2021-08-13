"Роснефть" нарастит добычу газа в 2022 году за счет "Роспана" и Харампура

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" планирует в 2022 году вывести газовый проект "Роспан" на проектную мощность и запустить добычу на Харампурском месторождении, что обеспечит прирост добычи на 10 млрд куб. м. Об этом сообщил во время телефонной конференции с инвесторами директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса "Роснефти" Олег Иванов.

"В этом году мы ожидаем прирост добычи по газу на 2-3 млрд куб. м. В следующем году прирост будет более значительным с учетом полного выхода на планируемую производительность проекта "Роспан" и газа с проекта "Харампур". Дополнительно наша добыча увеличится более чем на 10 млрд куб. м", - приводятся его слова в материалах компании по итогам конференции.

Проект "Роспан" был запущен в первом квартале 2021 года. Ожидается, что годовая добыча газа на проекте превысит 21 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов достигнет объема свыше 5 млн тонн, а производство пропан-бутана технического превысит 1 млн тонн. Добыча газа и газового конденсата осуществляется на Восточно-Уренгойском и Ново- Уренгойском лицензионных участках.

Проект "Харампур" предполагает разработки двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе - Харампурского и Фестивального. Запуск проекта планируется на третий квартал 2022 года.

"Роснефть" может увеличить добычу газа практически до 25% от общего объема добычи углеводородов уже к концу 2022 года за счет запуска новых газовых проектов, говорил ранее журналистам первый вице-президент компании Дидье Касимиро.