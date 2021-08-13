"Траст" подал иск на 156,6 млрд рублей к основателю финансовой группы "Открытие" Беляеву

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк "Траст" подал иск в Арбитражный суд Москвы на 156,6 млрд рублей к основателю финансовой группы "Открытие" Вадиму Беляеву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Суд зарегистрировал иск в пятницу. Третьими лицами в иске выступают "Открытие", Центробанк и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". Суть исковых требований не уточняется.

Беляев также выступает одним из ответчиков по иску Банка России о взыскании в пользу банка "Открытие" более 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных мерами по его оздоровлению. Иск был удовлетворен несколькими судебными инстанциями.

Также в 2020 году стало известно, что экс-владелец Бинбанка Михаил Шишханов, бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Вадим Беляев и основной акционер Евгений Данкевич стали соответчиками по иску "Траста" и банка "ФК Открытие" о мошенничестве на $700 млн в Высоком суде Лондона.

На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов, консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, "Траст" получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.