Средний бюджет апартаментов в Москве вырос за полгода на 28%, в Петербурге - на 18,4%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Средний бюджет апартаментов комфорт-класса в продаже в Москве с начала года вырос на 28%, до 12 млн рублей, в Санкт-Петербурге - на 18,4%, до 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба девелопера ФСК со ссылкой на собственные данные и информацию КЦ "Петербургская недвижимость".

"Средний бюджет предложения в столице больше петербургского более чем в 2,5 раза, разница в средней стоимости "квадрата" в пользу Москвы скромнее - почти в полтора раза. <…> Средний бюджет предложения апартаментов комфорт-класса в Москве по итогам полугодия составляет 12 млн руб. (+28% за полгода), средняя стоимость 1 кв. м - 255 тыс. руб. (+30%). <…> Средний бюджет предложения на первичном рынке апартаментов комфорт-класса северной столицы по итогам полугодия составил 4,5 млн руб. - на 18,4% больше, чем в начале года (3,8 млн руб.)", - отмечается в исследовании.

Доля предложения апартаментов комфорт-класса на первичном рынке в Москве достигает 19%, в то время как в Петербурге - 6,7% от всего рынка новостроек массового сегмента. "Основное отличие столичного рынка апартаментов от петербургского - спросом здесь пользуются не столько лоты под краткосрочную аренду, сколько апартаменты для собственного проживания или последующей перепродажи, такие объекты часто сдаются в долгосрочную аренду", - отметила коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

Также все больше инвесторов рассматривают апартаменты в качестве инструмента для получения дохода, отмечает руководитель аналитического центра ГК ФСК в Петербурге Юлия Голубева. Средняя стоимость кв. м. апартаментов в продаже в Санкт-Петербурге достигает 180 тыс. рублей, а бюджет - от 2,8 до 39,5 млн рублей. В Москве - от 5,5 до 29,3 млн рублей, говорится в аналитики компании.