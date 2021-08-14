{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вертолет для хайнаньской компании впервые импортировали в провинцию без таможенных пошлин

Программа беспошлинного ввоза товаров в рамках проекта создания свободного торгового порта охватила уже такие виды транспортных средств, как летательные аппараты, автомобили и прогулочные яхты

ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Первый вертолет, импортированный без ввозных пошлин в южную китайскую провинцию Хайнань, прошел оформление на таможне в городе Хайкоу. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

Спецпроект на тему
Спецпроект о будущем провинции Хайнань Спецпроект о будущем провинции Хайнань
Спецпроект о будущем провинции Хайнань

Стоимость купленного хайнаньской компанией авиации общего назначения "Хайчжи" вертолета составляет 4,08 млн юаней ($912,7 тыс.). Благодаря программе свободного торгового порта в провинции компания импортировала машину без оплаты таможенной пошлины в размере 613 тыс. юаней ($94,7 тыс.). Таким образом, пишет издание, программа беспошлинного ввоза товаров в рамках проекта создания свободного торгового порта охватила уже такие виды транспортных средств, как летательные аппараты, автомобили, а также прогулочные яхты.

"После публикации программы хайнаньского свободного торгового порта мы неизменно возлагаем большие надежды на развитие Хайнаня. Нам удалось успешно импортировать первое воздушное транспортное средство без пошлин, что позволило значительно сократить затраты и добавило уверенности в перспективах развития Хайнаня", - приводит издание слова генерального директора компании Ли Мэнлэя.

Программа создания порта свободной торговли на Хайнане, опубликованная 1 июня 2020 года, предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить реализацию проекта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

Теги
КитайХайнань
Лесные пожары в России
Трутнев поручил обеспечить пожарную безопасность для людей, живущих возле лесов
Вице-премьер попросил руководство Рослесхоза вместе с учеными просчитать безопасную дистанцию для строительства населенных пунктов в непосредственной близости от лесов
Читать полностью