Трутнев поручил обеспечить пожарную безопасность для людей, живущих возле лесов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесов. Об этом он в субботу сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Якутию.

"Я считаю, что все населенные пункты в пожароопасных территориях должны быть превентивно защищены: не когда пожар горит, а заранее, и они должны стоять от леса на 100-150 метров. То, что здесь сделано: лес спиленный и в нахлест валяется, это надо сделать спокойно, не в пожар, а в момент предупреждения. Убрать лес, раздать его по нуждам муниципалитетов, может быть, жителям на дома, на общественные пространства. Нужно создать механизм, который поможет передать этот лес людям на дрова, на строительство, на что угодно, чтобы очистить эти площадки вокруг. Мы готовы в рамках программы по развитию Дальнего Востока найти деньги, чтобы построить общественные пространства, футбольные поля. Поговорим, посоветуемся и вместе с [главой региона] Айсеном Сергеевичем [Николаевым] и такие решения примем", - сказал Трутнев.

Вице-премьер добавил, что он уже попросил руководство Рослесхоза вместе с учеными просчитать безопасную дистанцию для строительства населенных пунктов в непосредственной близости от лесов. Кроме того, Юрий Трутнев отметил, что необходимо снять все ограничения, которые связаны с предупреждением пожаров. "Сегодня люди не могут ни одно дерево спилить, пока не получат лесопорубочный билет. Получить лесопорубочный билет рядом с домами почти безнадежно. В результате мы ждем, когда начнется пожар, а потом срочно хватаемся за пилы и топоры. Это недопустимая история, ее надо исправить в самый кратчайший срок", - сказал полпред.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.