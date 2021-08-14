Кабмин утвердил правила льготного лизинга оборудования для аграриев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для аграриев. В 2022-2023 годах на эту меру поддержки выделят более 24 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

В документе указано, что максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования, однако предметом договора может быть только новая техника.

"На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении правительства.

Как уточняется на сайте правительства, Минсельхоз определит перечень высокотехнологичного оборудования, которое будет участвовать в программе.

"Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора", - отмечено в сообщении.