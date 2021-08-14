Решетников: диверсификация экономики Коми позволит привлечь ей 90 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 14 августа. Минэкономразвития и правительство Республики Коми предлагают расширить план диверсификации экономики региона с 41 до 47 проектов, что позволит к 2026 году привлечь более 90 млрд рублей частных инвестиций в неугольные отрасли. Об этом заявил в субботу министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам диверсификации экономики Республики Коми, которое состоялось в ходе его рабочей поездки в регион.

"Мы вместе уже сформировали план диверсификации экономики республики, сейчас мы его дополняем. Сегодня в параметрах обновленного плана 47 мероприятий. Планируется направить более 90 млрд рублей инвестиций в неугольную занятость и создать более 4,3 тыс. новых рабочих мест к 2026 году. Эти два дня мы обсуждаем конкретные проекты, которые включены в этот план, чтобы понять, как добиться необходимых результатов", - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова Решетникова.

Он добавил, что план диверсификации - это ответ одновременно на внутренние и на внешние вызовы. Внутренние - это сокращение добычи угля на градообразующем предприятии в Воркуте и закрытие предприятия в Инте. Внешние вызовы - сокращение доли угля в мировом энергобалансе. По словам главы Коми Владимира Уйбы, план поможет создать основу экономического роста отраслей, не связанных с добычей угля. В их числе перспективные для республики лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых.

Как отметили в Минэкономразвития, привлечению инвестиций в регион будут способствовать федеральные меры поддержки. В частности, планируется создание особой экономической зоны в регионе, где основной упор будет сделан на глубокую переработку древесины. Кроме того, в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов у Коми высвобождается 8,7 млрд руб. до 2024 года. Эти средства будут направлены на инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов. Сейчас в республике уже одобрены пять новых инвестпроектов на общую сумму 9,3 млрд, еще четыре инвестиционных проекта будут рассмотрены в ближайшее время правительственной комиссией по региональному развитию.