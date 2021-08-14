Власти Кубани предложили ввести страхование имущества в зонах постоянных подтоплений

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России предложил ввести на федеральном уровне норму обязательного страхования имущества в зонах, определенных как постоянно подверженные наводнениям.

"Сегодня мы в крае раз в три-четыре года мы имеем подтопления в одних и тех же населенных пунктах, по большому счету, это места, которые находятся у рек - это либо устья рек, либо поймы рек, но они уже застроены. С точки зрения действующего законодательства мы эти населенные пункты очертили как зоны подтопления. Если федеральным законом те зоны подтопления, которые у нас уже, обозначены и согласованы с федеральными министерствами и ведомствами, мы введем обязательное страхование имущества <…> в этом случае разбирательства между властью и населением перейдут в разрез страховых компаний", - заявил Кондратьев, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Губернатор Краснодарского края добавил, что регион готов софинансировать данные мероприятия.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.