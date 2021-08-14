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Завершение строительства Северного широтного хода ожидается в 2027 году

Общую стоимость реализации проекта оценили примерно в 0,5 трлн рублей, сообщили в пресс-службе фракции "Единой России" в Госдуме

ТАСС, 14 августа. Строительство Северного широтного хода (СШХ), как ожидается, завершится в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Единой России" в Госдуме.

"Общая стоимость реализации проекта в настоящее время оценивается около 0,5 трлн рублей, завершение строительства ожидается в 2027 году", - говорится в сообщении по итогам совещания в Салехарде под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова.

По словам председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, СШХ свяжет Северную железную дорогу с Северным морским путем через порт Сабетта. Это улучшит логистику и откроет новые рынки для компаний, которые рассматривают возможности инвестировать в проекты по разработке расположенных в Коми месторождений полезных ископаемых.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

Теги
Россия"Единая Россия"Савастьянова, Ольга ВикторовнаРешетников, Максим Геннадьевич
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